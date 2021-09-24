Названы полезные для здоровья свойства розовой соли

Розовая соль способна улучшать пищеварение, вывести токсины и регулировать уровень сахара в крови. К тому же, как утверждают производители, она является более полезной заменой обычной поваренной соли , пишет Pravda.Ru. Необычный цвет соли придают входящие в её состав микроэлементы: кальций, калий, магний и бикарбонат.

Как сообщает издание, исследования показывают, что ежедневная доза такой соли, также известной как гималайская, способствует правильному току жидкостей в организме, поддерживает хороший баланс минералов и гормонов, которые могут помочь предотвратить скачки уровня сахара в крови.

Гималайская соль также способствует пищеварению. Благодаря ей выделяется амилаза — фермент, расщепляющий углеводы и стимулирующий высвобождение в желудке фермента для переваривания белка.

Кроме того, она является естественным средством лечения простудных заболеваний. С помощью соляного раствора хорошо очищаются носовые пазухи от вредных микробов. Розовую соль можно использовать и для оздоровительных ванн. Входящие в неё микроэлементы способствуют излечению от акне, помогают предотвратить образование рубцов, а кожу делают гладкой.

Ранее диетологи привали воздержаться от потребления на ночь в пищу солёной еды. Если же соблазн оказался слишком велик, то они советуют поутру восстановить баланс жидкости в организме.