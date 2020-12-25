Мясников усомнился в повторном заражении коронавирусом

https://static.news.ru/photo/e7189234-46ce-11eb-b0ce-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jens Büttner/dpa/Global Look Press

Телеведущий и главврач московской горбольницы № 71 Александр Мясников назвал маловероятным повторное заражение коронавирусом спустя несколько месяцев после выздоровления.

Заболеть повторно по истечении всего нескольких месяцев маловероятно. Мы знаем единичные подтверждённые случаи клинически значимой реинфекции, — написал он в Telegram-канале.

Он уточнил, что получить положительный результат теста на коронавирус после перенесённой болезни не значит заболеть повторно. Врач подчеркнул, что у многих положительный тест ПЦР может сохраняться несколько месяцев, при этом люди не являются ни больными, ни заразными.

В пример он привёл исследование учёных из Южной Кореи. Из 108 переболевших коронавирусом пациентов, у которых отрицательный тест вновь стал положительным, живой вирус обнаружен ни у кого не был.

Как писал NEWS.ru, международные исследования подтвердили данные российских врачей о влиянии недостатка интерферонов на тяжесть течения коронавирусной инфекции, сообщил ранее Александр Мясников. Кроме того, подтвердилась и эффективность интерферонов при местном использовании (введении в дыхательные пути). Положительный эффект интерферон-гамма демонстрирует также при внутреннем введении (инъекции) переносящим коронавирус в тяжёлой форме пациентам.