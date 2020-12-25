Мясников рассказал о влиянии интерферонов на течение коронавируса

https://static.news.ru/photo/d5eeb1bc-4680-11eb-be31-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vyacheslav Madiyevskyy/Ukrinform via ZUMA Wire/ТАСС

Международные исследования подтвердили данные российских врачей о влиянии недостатка интерферонов на тяжесть течения коронавирусной инфекции, сообщил врач и телеведущий Александр Мясников.

Кроме того, подтвердилась и эффективность интерферонов при местном использовании (введении в дыхательные пути), добавил теледоктор.

Впереди новогодние праздники и никто не хочет болеть. Никакие лекарства не заменят мер личной профилактики. Но, по крайней мере, врачи смогут теперь назначать те же интерфероны с большей уверенностью, — написал Мясников в своём Telegram-канале.

Положительный эффект интерферон-гамма демонстрирует также при внутреннем введении (инъекции) переносящим коронавирус в тяжёлой форме пациентам.

Ранее руководитель центра им. Гамалеи Александр Гинцбург предположил, что люди, обладающие повышенным уровнем интерферонов, могут быть устойчивы к COVID-19. Интерферонами называют белки, которые выделяет организм человека при попадании в него вирусной инфекции. Он добавил, что организм таких людей будет устойчивым и к коронавирусу, и другим РНК-содержащим вирусам. При это нет гарантий, что интерферон будет вырабатываться стабильно на высоком уровне, писал NEWS.ru.