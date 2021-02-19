Мясников озвучил серьёзную ошибку врачей из поликлиник

https://static.news.ru/photo/d0ea4736-72df-11eb-9ba1-96000091f725_660.jpg Фото: Patrick Seeger/dpa/Global look Press

Телеведущий и главврач московской ГКБ № 71 Александр Мясников рассказал о серьёзной ошибке врачей в поликлиниках при лечении пациентов с бронхитом.

Поставить человеку диагноз «бронхит» — извините, коллеги из поликлиники — и влепить ему «Цефтриаксон» (антибиотик цефалоспоринового ряда. —NEWS.ru) в уколах. Это что такое? — возмутился врач в эфире телеканала «Россия 1».

По словам Мясникова, врачи заблуждаются, когда назначают пациентам с бронхитом антибиотики, так как при этом заболевании подобные препараты оказываются неэффективными. Причиной этого является то, что большинство бронхитов провоцируют вирусы, а не бактерии. Как отметил медик, при подозрении на пневмонию следует назначить пациенту другую группу антибиотиков, а также по возможности воздержаться от внутримышечных уколов.

Как сообщал NEWS.ru, Александр Мясников объяснил, почему грипп для человечества может оказаться гораздо опаснее, чем коронавирус. По его словам, во время пандемии коронавируса грипп никто не «отменял», в некоторых случаях ими можно заразиться одновременно.