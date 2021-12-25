Доктор Мясников поделился самым эффективным средством от похмелья

Доктор Мясников в эфире телеканала «Россия 1» рассказал о последствиях злоупотребления спиртными напитками. Во время передачи телеведущий заявил, что самый действенный способ избежать похмелья — не доводить себя до него, подчёркивая, что похмельный синдром связан со снижением уровня алкоголя в крови и может представлять серьёзную опасность, особенно у пожилых и людей, имеющих факторы риска.

Потому что нет никакого волшебного средства против похмелья, — отметил специалист.

По его словам, одним из самых тяжёлых осложнений является алкогольный делирий, клинически проявляющийся помрачением сознания и галлюцинациями. Смертность при делирии составляет 30%. Употребление алкоголя ведёт к снижению уровня электролитов в крови. Даже их восполнение не восстанавливает полностью состояние пациента. Поэтому самым эффективным средством врач считает умеренное употребление спиртного, не приводящее к синдрому отмены.

Ранее диетолог Ирина Попова поделилась секретами о том, как можно постараться избежать похмелья. Она порекомендовала за сутки до употребления спиртных напитков пить побольше воды, чтобы нейтрализовать обезвоживающий эффект алкоголя, но в то же время, как и Мясников, привлекла внимание к тому, что самый эффективный способ — не превышать норму алкоголя.