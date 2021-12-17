Россиянам рассказали, как избежать похмелья

Чтобы избежать похмелья, в первую очередь следует не превышать свою норму употребления спиртного, однако чтобы минимизировать риски, можно также подготовить свой организм к предстоящему распитию алкоголя, заявила диетолог Ирина Попова. Она порекомендовала за сутки до употребления спиртных напитков пить побольше воды, чтобы нейтрализовать обезвоживающий эффект алкоголя,
Самый эффективный способ избежать похмелья — не превышать норму употребления алкоголя. Однако если на предстоящем мероприятии обойтись без расслабляющих напитков все же не удастся, позаботьтесь о том, чтобы минимизировать риски возникновения похмелья и подготовьте свой организм к возможному «стрессу», — заявила Попова.
Она порекомендовала не пить на голодный желудок и по возможности чередовать алкогольные напитки с безалкогольными. Более того, по словам диетолога, чтобы избежать похмелья, следует остерегаться красных вин из-за содержания в них тирамина. который провоцирует головную боль.
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