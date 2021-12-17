Россиянам рассказали, как избежать похмелья

Чтобы избежать похмелья, в первую очередь следует не превышать свою норму употребления спиртного, однако чтобы минимизировать риски, можно также подготовить свой организм к предстоящему распитию алкоголя, заявила диетолог Ирина Попова. Она порекомендовала за сутки до употребления спиртных напитков пить побольше воды, чтобы нейтрализовать обезвоживающий эффект алкоголя, сообщают «Вести Подмосковья».

Самый эффективный способ избежать похмелья — не превышать норму употребления алкоголя. Однако если на предстоящем мероприятии обойтись без расслабляющих напитков все же не удастся, позаботьтесь о том, чтобы минимизировать риски возникновения похмелья и подготовьте свой организм к возможному «стрессу», — заявила Попова.

Она порекомендовала не пить на голодный желудок и по возможности чередовать алкогольные напитки с безалкогольными. Более того, по словам диетолога, чтобы избежать похмелья, следует остерегаться красных вин из-за содержания в них тирамина. который провоцирует головную боль.

Ранее врач Тимур Асанов заявил, что вернуть бодрость утром после новогодней ночи поможет стакан охлаждённого свежевыжатого апельсинового сока с мёдом. Он посоветовал добавить в коктейль немного цедры лимона.