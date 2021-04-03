Мясников назвал преимущества советской кухни

https://static.news.ru/photo/77137736-9518-11eb-a132-96000091f725_660.jpg Фото: Владислав Шидловский/РИА Новости

Телеведущий и главврач московской горбольницы № 71 Александр Мясников рассказал, что во времена СССР пища была более натуральной, режим питания — здоровым, а продукты производили по ГОСТу. Именно поэтому, по его мнению, в те времена в стране было мало толстых людей.

У нас обязательно было первое, второе, третье и компот. И у нас не было толстых, — рассказал в эфире телеканала «Россия 1» Мясников.

Он также подчеркнул, что рост числа людей, страдающих ожирением, сейчас во много связан со спецификой пищевой промышленности. Современные продукты нередко содержат генетически модифицированную сою и вкусовые заменители, повсеместно и в больших количествах добавляются сахар и пальмовое масло.

Как писал NEWS.ru, ранее Александр Мясников рассказал о главной ошибке, совершаемой на кухне при приготовлении картофеля. По его словам, от кожуры клубень очищать не нужно. В случае очистки повар оставляет для тех, кто будет впоследствии есть картофель, только воду и крахмал. А все полезные вещества вместе с кожурой отправляются в мусорную корзину. Идеальным способом приготовления картофеля считается запекание. В этом случае клубень сохраняет большинство полезных элементов и не требует добавления масла.

По его словам, опасность для здоровья таит и употребление «белых» продуктов. Речь идёт о выпечке, сладком, макаронах, белом рисе и белом хлебе. Доктор в качестве примера рассказал об Индии. У жителей этой страны рацион питания состоит из перечисленных продуктов. Поэтому там, по словам эксперта, много «полных» людей.