Мясников назвал способы замедлить старение мозга

https://static.news.ru/photo/c8618b34-dea0-11ea-bf4a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christian Charisius/dpa/Global Look Press

Проблемы с мозгом свойственны не только пожилым людям, но и молодым. Самые эффективные способы замедлить старение мозга назвал врач и телеведущий Александр Мясников.

В эфире телеканала «Россия 1» он заявил , что одним из способов замедления старения мозга является сохранение социальной активности.

Необходимо сохранять интерес к жизни, быть молодым, хотя бы внутри, всем интересоваться, много читать, много думать, — пояснил Мясников.

Он добавил, что вызвать преждевременное старение мозга могут также стресс и неправильный образ жизни. Ещё одним важным пунктом является питание. Отсрочить деменцию помогут морепродукты. Следует не забывать про физическую активность.

Мясников считает врагом работоспособности мозга вредные привычки. В частности, курение ведёт к атеросклерозу сосудов головного мозга, напомнил врач.

Ранее NEWS.ru сообщал, что о влиянии коронавирусной инфекции на мозг рассказал член-корреспондент РАН, врач-кардиолог Симон Мацкеплишвили. По его словам, часть пациентов с COVID-19 проходят МРТ головного мозга. Несмотря на то что на основании получаемых при этом результатов некоторые специалисты утверждают, что вирус SARS-CoV-2 способен напрямую поражать головной мозг, думаю, что этого не происходит, а всё в большинстве случаев объясняется сосудистыми нарушениями, отметил врач.