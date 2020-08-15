Мясников назвал способы замедлить старение мозга

Проблемы с мозгом свойственны не только пожилым людям, но и молодым. Самые эффективные способы замедлить старение мозга назвал врач и телеведущий Александр Мясников.
В эфире телеканала «Россия 1» он
Необходимо сохранять интерес к жизни, быть молодым, хотя бы внутри, всем интересоваться, много читать, много думать, — пояснил Мясников.
Он добавил, что вызвать преждевременное старение мозга могут также стресс и неправильный образ жизни. Ещё одним важным пунктом является питание. Отсрочить деменцию помогут морепродукты. Следует не забывать про физическую активность.
Мясников считает врагом работоспособности мозга вредные привычки. В частности, курение ведёт к атеросклерозу сосудов головного мозга, напомнил врач.
Ранее NEWS.ru сообщал, что о влиянии коронавирусной инфекции на мозг рассказал член-корреспондент РАН, врач-кардиолог Симон Мацкеплишвили. По его словам, часть пациентов с COVID-19 проходят МРТ головного мозга. Несмотря на то что на основании получаемых при этом результатов некоторые специалисты утверждают, что вирус SARS-CoV-2 способен напрямую поражать головной мозг, думаю, что этого не происходит, а всё в большинстве случаев объясняется сосудистыми нарушениями, отметил врач.
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