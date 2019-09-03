https://static.news.ru/photo/d3821e70-ce4d-11e9-bf05-fa163e074e61_660.jpg

В преддверии сезона простуд врачи советуют пить больше чая, есть рыбу и мясо, яблоки и ягоды. Также в рацион стоит добавить оливковое масло, бобовые культуры, орехи и семечки.

Чай полон флавоноидов и других полезных веществ, способствующих укреплению иммунитета. Кроме того, в нём очень много антиоксидантов, что тоже благотворно сказывается на самочувствии, — сообщает Medikforum.

В осеннем рационе также должен присутствовать белок, которого много в мясе и рыбе. Яблоки, ягоды, орехи и семечки — отличная профилактика не только простудных, но и сердечно-сосудистых заболеваний, так как они снижают уровень «плохого» холестерина. Фасоль, бобы, горох и чечевица богаты фолиевой кислотой, кальцием, железом, калием, цинком и антиоксидантами, необходимыми для поддержания здоровья. А в оливковом масле содержится много мононенасыщенных жиров и витамина Е.

Как писал News.ru, британский подросток потерял зрение из-за того, что питался только чипсами, картошкой фри, белым хлебом, ветчиной и сосисками. Медики диагностировали у него невропатию зрительного нерва. Впервые мальчик обратился к врачам в 14 лет. Он жаловался на усталость, при этом индекс массы тела у него был в норме. Спустя год у молодого человека развилась потеря слуха и стало пропадать зрение, однако медики не могли выявить причину. К 17 годам подросток ослеп.