Матвиенко рассказала о перспективах введения локдауна в России

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко не видит оснований для введения строгой изоляции или ужесточения ограничений из-за коронавируса. В то же время, вирус никуда не исчез и всем необходимо соблюдать меры предосторожности, приводит ее слова ТАСС.

Валентина Матвиенко поделилась своим видением ситуации с распространением коронавируса в России. По ее мнению, пока еще рано говорить о победе над ним. Однако, причин для ужесточения нынешних мер борьбы с ним нет.

Никаких пока оснований для введения локдауна или более жестких мер нет, - заявила спикер Совфеда.

Матвиенко отметила, что подход должен быть гибким и зависеть от текущей ситуации в конкретном регионе. Там, где темпы заболеваемости выше, должны соблюдаться определенные меры, если же необходимости в этом нет – контроль должен снижаться. Поэтому, право принимать решение отдано губернаторам. Так как они могут оценивать ситуацию на местах.

Ранее появилась информация, что столичные власти готовятся к очередной волне COVID-19 и в случае необходимости могут ввести новые ограничения. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, в 36 регионах страны наблюдается рост заболеваемости. Это может быть связано с началом учебного года и массовым возвращением людей из отпусков, заявил РИА Новости профессор, доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев.