Власти обяжут жителей Москвы носить медицинские маски в общественном транспорте начиная с 12 мая. Нарушителям придётся заплатить штраф в размере 4000 рублей. В ряде регионов уже действует требование обязательного ношения масок в общественных местах, в том числе в подъездах, лифтах и на лестничных клетках. При этом меры, необходимые в условиях распространения COVID-19, могут стать причиной развития кожных заболеваний у ряда россиян. О том, как снизить риск их появления, NEWS.ru рассказали специалисты.

Длительное ношение маски может провоцировать появление воспалительных элементов на лице у людей, которые склонны к ним генетически или в силу ряда заболеваний. Кожная реакция происходит вследствие того, что под тканью начинает образовываться влага. Она, в свою очередь, является благоприятной средой для размножения бактерий. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявила дерматолог, косметолог и специалист превентивной медицины Юлиана Чечурина.

Люди с гиперчувствительной кожей из-за длительного ношения маски могут столкнуться с контактным дерматитом. Проявление такой реакции также возможно у россиян с индивидуальной непереносимостью определённых тканей, отмечает специалист.

Чтобы снизить риск появления кожных заболеваний, по мнению Чечуриной, следует отдать предпочтение маске из натуральных материалов, например, из хлопка. После поездки в транспорте её необходимо продезинфицировать. Для этого следует замочить ткань в хлорсодержащем отбеливателе, а после проутюжить.

Медицинские маски изготавливаются из искусственных материалов. Они, конечно, выглядят красиво, и купить их иногда легче, чем пошить самостоятельно. Однако такие маски небезопасны для кожи и предназначены для ношения в течение короткого периода — не больше двух часов, а в идеале даже меньше. Тем не менее какую ткань вы бы ни выбрали, при выходе на улицу на длительное время при себе необходимо иметь несколько масок на смену. В противном случае можно не только столкнуться с кожными реакциями, но и инфицировать себя. Юлиана Чечурина косметолог, дерматолог, специалист anti-age и превентивной медицины косметолог, дерматолог, специалист anti-age и превентивной медицины

Россиянам, которые всё-таки столкнулись с воспалениями на коже лица и не имеют возможности проконсультироваться с врачом онлайн, специалист рекомендует пользоваться мазями с антибактериальной активностью. В них, к примеру, может содержаться адапален или ретинол. Такие средства следует наносить локально перед сном. Утром необходимо увлажнить кожу, чтобы не допустить её сухости.

При контактном дерматите хорошо помогают гормональные мази, однако пользоваться ими следует только по назначению врача, отмечает Чечурина. Человек, у которого нет предписаний специалиста, может воспользоваться антигистаминным препаратом. При контактном дерматите также не стоит забывать об увлажнении кожи лица.

В то же время некоторым россиянам масочный режим принесёт только пользу. Он поможет защититься не только от коронавируса, но и от аллергенов, которые находятся в воздухе. Об этом NEWS.ru рассказал аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

Люди, которые на регулярной основе находятся в маске, гораздо реже страдают от аллергии. Ещё до появления коронавируса на протяжении более чем 20 лет я уговаривал всех своих пациентов с аллергией носить их. Люди яро сопротивлялись, потому что не хотели выделяться. Однако жизнь заставила пациентов это сделать, и они поняли, как позитивно такой подход сказывается на состоянии здоровья. Аллергия — заболевание простое. Если контакта с аллергеном нет, то и реакции не будет. Владимир Болибок врач аллерголог-иммунолог врач аллерголог-иммунолог

Необходимость постоянно ходить в масках может улучшить показатели по числу пациентов, которые в этом году столкнутся с проявлениями аллергических реакций, считает специалист.