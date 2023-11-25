Магнитные бури сегодня, 25 ноября: чего ждать до конца месяца Ученые заявили, что 25 ноября на Земле наблюдается слабая магнитная буря

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По данным лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики СО РАН, 25 ноября на Земле ожидается слабая магнитная буря. Будут ли наблюдаться геомагнитные возмущения до конца ноября?

Что известно магнитной буре сегодня, 25 ноября

Согласно информации, представленной сайте лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, сегодня магнитосфера в течение дня будет возбужденной. Вероятность сильного магнитного шторма составляет всего 5%.

Отмечается, что Солнце выпустило в открытый космос раскаленное облако плазмы из группы темных пятен. В результате с обеда, 25 ноября, планету может накрыть вихрь магнитных бурь с максимальной силой геоударов, равной показателю всего в 4 балла.

По данным my-calend, пик магнитной бури будет наблюдаться вечером, но ближе к ночи геомагнитные возмущения ослабнут.

Будут ли еще магнитные бури в ноябре

Согласно представленному на сайте лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ графику, с 26 по 27 ноября магнитосфера Земли будет неспокойной. В воскресенье магнитная буря усилится днем в 12 часов по московскому времени и ближе к ночи. В понедельник, 27 ноября, слабая магнитная буря будет наблюдаться утром, а потом она вовсе утихнет.

По информации сервиса my-calend, завтра геомагнитная обстановка будет неспокойной. Пик магнитной бури прогнозируется на 15 часов по московскому времени.

«Ближайшая сильная магнитная буря ожидается 26 ноября. Ее сила составит 5 баллов. В этот день возможны головные боли. Могут наблюдаться резкие перепады настроения, упадок сил, депрессия», — говорится на сайте.

Заведующий лабораторией солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН Сергей Богачев в беседе с NEWS.ru заявил, что вероятность новой сильной магнитной бури до конца года достаточно велика.

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«В целом уровень активности Солнца высокий, поэтому при таком состоянии вероятность крупных событий довольно высокая, но их нельзя прогнозировать сильно заранее. Однако магнитные бури еще будут. Активность Солнца растет, снижения не предвидится. Еще два года как минимум бури такого уровня будут регулярно повторяться. Вероятность повторения до Нового года довольно велика», — рассказал Богачев.

Как метеозависимым людям пережить магнитную бурю

Врач-терапевт Анастасия Тимощенко пояснила, что метеозависимым людям в период геомагнитных возмущений нужен здоровый сон, контрастный душ и отказ от алкоголя.

По ее словам, чувствительнее всего магнитные бури воспринимают гипертоники и гипотоники.

«Постарайтесь выспаться, ведь хороший продолжительный сон — не менее семи — девяти часов — позволит легче перенести перепады давления. Также отложите, если это возможно, интенсивные тренировки или высокозатратные умственные нагрузки», — объяснила специалист.

Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин также подчеркнул, что ведение нездорового образа жизни во время магнитных бурь может привести к еще к большему ухудшению самочувствия.

«Самое сложное для организма — это когда его внутренние настройки и настройки внешней среды начинают претерпевать изменения. Если идет магнитная буря, и мы еще дополнительно нагружаем сами себя, то наше самочувствие может ухудшиться, мы можем эту бурю сильнее почувствовать», — сказал Кондахин.

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