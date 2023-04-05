Космонавт рассказал, как магнитные бури влияют на работу МКС Космонавт Борисенко: магнитные бури не представляют серьезной опасности для МКС

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МКС

Магнитные бури не представляют серьезной угрозы для работы МКС, рассказал NEWS.ru космонавт Герой России Андрей Борисенко. Он добавил, что на станции к подобным явлениям привыкли, а на оборудовании МКС они сказываются не сильнее, чем на Земле.

Некоторая аппаратура магнитную бурю почувствует, но все зависит от напряженности магнитного поля Земли, как оно меняется. У меня нет данных, говорящих о том, что на МКС могут возникнуть серьезные проблемы. Магнитная буря влияет на оборудование МКС так же, как и влияла бы на него на Земле. Магнитные бури происходят каждый год, вопрос в их интенсивности. Да, могут возникнуть проблемы со связью, но не сильнее тех, что возникают в подобных ситуациях на Земле, — объяснил Борисенко.

Ранее МКС уклонилась от космического мусора. Это произошло 6 марта 2023 года. В результате высота орбиты увеличилась на 1,2 км, заявил российский космонавт Дмитрий Петелин. Петелин уточнил, что МКС могла сблизиться с космическим мусором около 18:00 мск, если бы не была проведена коррекция орбиты при помощи двигателей корабля «Прогресс МС-22», пристыкованного к российскому служебному модулю «Звезда».

До этого двигатели корабля помогли в корректировке орбиты станции для подготовки к возвращению «Союза МС-22» с неисправной системой охлаждения.