Аллерголог рассказала, какие угрозы детям таит косметика родителей

https://static.news.ru/photo/7262edd8-dc82-11ea-a594-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andreas Wohlfahrt/pexels.com

Косметика, которую в повседневной жизни используют взрослые, может вызвать серьёзные аллергические реакции у их детей. Родителям следует помнить об этом и не подвергать риску здоровье домочадцев, предупредила аллерголог-иммунолог Анна Максимова.

Она отметила, что существует генетическая предрасположенность ребёнка к аллергии, однако в целом это состояние приобретённое. Отторжение может вызвать губная помада, тушь, духи и вообще всё, что угодно. Таким образом, даже поцелуй матери может оказаться вредным.

Дело в том, что при производстве косметики используются более 70 тысяч различных органических и неорганических компонентов. Большинство из них могут становиться причиной аллергических реакций, а также химического раздражения кожи у младенцев, пояснила медик.

Наиболее опасными веществами считаются натуральные и синтетические масла и жиры (рыбий жир, ланолин, касторовое масло, желатин), эмульгаторы (лаурил, триэтаноламин), консерванты (пропиленгликоль и формальдегид), а также ферменты, отдушки, растительные настои и экстракты.

Аллергическая реакция у детей возникает при контакте раздражителя с кожей и может протекать по типу дерматита или крапивницы. Однако возможно и дистанционное негативное влияние на организм: через спреи, дезодоранты или воздушно-капельным путём при вдыхании паров от парфюмерии.

В аллергологии существует такое понятие как атопический марш, что подразумевает этапность развития одного аллергического заболевания в другое. Вероятность атопического марша возрастает в пять раз, если оба родителя страдают или страдали аллергическими заболеваниями, — рассказала Максимова «Ридусу».

Что касается самых распространенных пищевых аллергенов, то ими стали молоко, рыба и морепродукты, яйца, пищевые злаки, бобовые (арахис, соя) и орехи. Всё это — примерно 90% от всех самых значимых пищевых аллергенов.

Если у детей зафиксирована аллергия на какой-либо продукт, его следует полностью исключить из рациона на срок от лести месяцев до года. После этого, как правило, заболевание проходит.

Однако в случае с косметикой ситуация более сложная. В случае аллергической реакции на неё у ребёнка, важно ограничить места её хранения и личные контакты. В ряде случаев может потребоваться кардинальная мера — отказ от полюбившихся, но вредных для домочадцев помады, туши или дезодоранта.

Согласно последним исследованиям, в странах Европы от аллергии страдают более 150 млн человек.

Ранее, как писал NEWS.ru, врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о необычном средстве от аллергии. По его словам, в этом качестве могут выступать домашние животные. Дело в том, что дети, которые общаются с кошками, собаками и другими питомцами, дышат их шерстью и эпителием. Таким образом они получают «прививку» — у них реже бывает бронхиальная астма, а также аллергические реакции.