Исследовано влияние вакцины «ЭпиВакКорона» на репродуктивное здоровье

https://static.news.ru/photo/ee37793e-173c-11eb-b854-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Специалисты Роспотребнадзора заявили о безопасности вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона», созданной научным центром «Вектор». По предварительным результатам исследования, препарат не влияет на репродуктивное здоровье.

Полный цикл исследований репродуктивной токсичности вакцины «ЭпиВакКорона» завершится в декабре 2020 года. В экспериментах на мышах и кроликах при одно- и двукратном введении не обнаружено токсического воздействия вакцины «ЭпиВакКорона» на структуру половых желез, — цитирует РИА Новости экспертов Роспотребнадзора.

Отмечается, что наблюдение за привитыми добровольцами для специалистов будет долгосрочным и они смогут оценить любые потенциальные отклонения, связанные с репродуктивными функциями.

Ранее NEWS.ru сообщал, что переболевшие коронавирусной инфекцией россияне могут вернуть обоняние, если восстановят доступ воздуха к нервным окончаниям, которые находятся в носу. Об этом рассказал врач-отоларинголог Абдулло Ходжаев. По его словам, в восстановлении могут помочь витамины группы В и поливитамины для восстановления нервных клеток.