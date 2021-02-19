Инфекционист рассказал, сколько россиян уже имеют иммунитет к коронавирусу

https://static.news.ru/photo/0c3d85d8-72c6-11eb-a04d-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Врач-инфекционист Евгений Тимаков рассказал, сколько россиян уже имеют иммунитет к коронавирусу. По словам специалиста, от 20 до 70 процентов жителей страны уже защищены от заражения.

Медик пояснил, что статистика включает в себя только зафиксированные случаи заражения коронавирусом. Иными словами, этот процент людей с иммунитетом может быть ещё выше.

То есть по факту от 20 до 70 процентов населения в зависимости от региона уже имеют иммунитет к коронавирусной инфекции, — сказал Тимаков в эфире «Россия 24».

Тем не менее он подчеркнул, что такого количества имеющих иммунитет всё равно недостаточно, чтобы контролировать эпидпроцесс. Таким образом, необходимость в вакцинации населения всё ещё остаётся достаточно высокой. Тимаков также добавил, что из-за смены вируса в сторону более лёгкой передачи те, кто не переболел или не прошёл вакцинацию, окажутся в наибольшей опасности.

Ранее NEWS.ru писал, что осенью 2020 года в России заметно вырос уровень смертности среди пациентов, которым диагностировали коронавирус. Причины такого явления кроются в том, что среди заболевших оказалось много пожилых людей с сопутствующими хроническими заболеваниями, которые обострялись на фоне инфекции, сообщил ведущий специалист центра им. Гамалеи Фёдор Лисицын.