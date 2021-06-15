Инфекционист рассказал о повторном заражении из-за мутаций коронавируса

https://static.news.ru/photo/d8a1bb42-ce3a-11eb-a2ac-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Риск новых волн COVID-19 существует, поскольку мутировавший вирус может заражать людей повторно. Об этом в беседе с РИА Новости заявил врач-инфекционист Евгений Тимаков.

За последние сутки в России смертоносной инфекцией заразились 14 185 человек, больше всего в Москве — 6805.

Пока не будет ответа от граждан [по соблюдению мер Роскомнадзора], мы будем с вами постоянно переживать четвёртую, пятую, шестую и так далее волны коронавирусной инфекции, потому что после перенесённой инфекции, как показала практика, через год иммунитет уже снижается. А если вирус мутирует и видоизменяется, то он может заразить этих же людей повторно, — пояснил инфекционист.

Ранее стало известно, что инкубационный период коронавируса сократился до 4–5 дней. Об этом сообщил главный врач ГКБ № 40 (больница в Коммунарке) Денис Проценко. Он отметил, что при этом клиническая картина серьёзно не поменялась. Проценко также прокомментировал взрыв заболеваемости смертоносной инфекцией в России.