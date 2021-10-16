Инфекционист объяснила высокую заболеваемость COVID в России

Рост заболеваемости коронавирусом связан с сезонностью и новым штаммом «дельта». Он оказался более заразным. Об этом заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, передаёт РИА Новости.

На прогнозируемый сезонный подъём заболеваемости COVID-19 наслоился «дельта»-штамм, который отличается большей заразностью, — сказала Пшеничная.

По её словам, если раньше больной человек мог заразить двух-трёх здоровых, то при «дельта»-штамме, в случае несоблюдения мер предосторожности, число инфицированных доходит до пяти-шести. Пшеничная напомнила о необходимости соблюдения мер предосторожности и вакцинировании для предотвращения распространения коронавируса.

Согласно данным оперштаба, за минувшие сутки впервые с начала пандемии число умерших от коронавируса в России превысило тысячу человек. За последние 24 часа зафиксировано 1002 летальных исхода. Всего жертвами инфекции в стране стали 222 315 человек. За последние сутки выявлено 33 208 новых случаев заболевания COVID-19. Предыдущий максимум был зафиксирован 15 октября (32 196 заразившихся). С начала пандемии общее количество заболевших в России составляет почти 8 млн человек.