Иммунолог предупредила о последствиях дыхательной аллергии

Цветущие весной растения могут привести к обострению у многих аллергиков, сообщила врач-иммунолог Ольга Жоголева.
По её словам, дыхательная аллергия имеет свойство распространяться вглубь организма, затрагивая нижние дыхательные пути, из-за чего может возникнуть астма.
На это никакими лекарствами мы не можем повлиять, — подчеркнула она.
Однако, отметила специалист, в таких случаях медики применяют аллерген-специфическую иммунотерапию (АСИТ), которая помогает «переучить» организм, чтобы тот воспринимал аллерген как друга, а не как врага,
Ранее NEWS.ru писал, что чаще всего внезапный зуд является проявлением аллергии или реакцией организма на укус насекомого, однако иногда он может быть симптомом опасных неврологических нарушений.
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