Иммунолог предупредила о последствиях дыхательной аллергии

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Цветущие весной растения могут привести к обострению у многих аллергиков, сообщила врач-иммунолог Ольга Жоголева.

По её словам, дыхательная аллергия имеет свойство распространяться вглубь организма, затрагивая нижние дыхательные пути, из-за чего может возникнуть астма.

На это никакими лекарствами мы не можем повлиять, — подчеркнула она.

Однако, отметила специалист, в таких случаях медики применяют аллерген-специфическую иммунотерапию (АСИТ), которая помогает «переучить» организм, чтобы тот воспринимал аллерген как друга, а не как врага, передаёт радиостанция «Говорит Москва».

Ранее NEWS.ru писал, что чаще всего внезапный зуд является проявлением аллергии или реакцией организма на укус насекомого, однако иногда он может быть симптомом опасных неврологических нарушений.