Иммунолог объяснил, почему переболевшие COVID-19 плохо спят

https://static.news.ru/photo/e4f747de-59ac-11eb-80ba-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jochen Tack/imageBROKER.com/Global Look Press

Врач-иммунолог Владислав Жемчугов объяснил, почему люди, переболевшие коронавирусом, могут плохо спать. По его словам, заражение коронавирусом приводит к поражению центральной нервной системы. Впрочем, уже переболевший человек может плохо спать по причинам, которые не связаны напрямую с коронавирусом.

Вирус повреждает в первую очередь кровеносные сосуды, даже самые мелкие, и повреждает нервную ткань, в том числе центральную нервную систему. Это мозг, тонкие нервы, обоняние, слух и даже зрение, — сказал Жемчугов. Его слова приводит «Москва 24».

Медик уточнил, что такие повреждения посылают в мозг тревожные сигналы, из-за чего становится сложнее уснуть. Даже во сне мозг продолжает обрабатывать поступающую информацию, что иногда приводит к неприятным последствиям.

Тем не менее переболевшим стоит выяснить — действительно ли их бессонница связана с самим коронавирусом. Нередко люди не могут заснуть, потому что их одолевает беспокойство за себя и близких, а также различные страхи. В каждом отдельном случае обязательно нужно разбираться в причинно-следственных связях между плохим сном и общим состоянием пациента.

Специалист также дал несколько рекомендаций, которые поспособствуют хорошему сну. Так, по его словам, последний приём пищи должен проходить за два часа до сна.

Жемчугов пояснил, что когда человек плотно поел, кровь приливает к желудку, из-за чего уснуть становится сложно. В это же время ощущение голода также не способствует качественному засыпанию. В связи с этим и рекомендуется питаться вечером так, чтобы ко времени сна пища успела перевариться.

Кроме того, врач советует выпивать перед сном бокал воды с чайной ложкой мёда. Специалист пояснил, что глюкоза, содержащаяся в мёде, успокаивает, что помогает скорее заснуть. Также такой раствор способен утолить лёгкое чувство голода.

Помимо этого, медик советует принять перед сном тёплый душ, чтобы расслабиться, а также не смотреть на ночь программы, содержание которых оказывает негативное влияние на психику.

Ранее NEWS.ru писал, что переболевшие коронавирусной инфекцией нового типа люди при восстановлении режима сна допускают ряд ошибок. О них в разговоре с журналистами рассказал руководитель Центра медицины сна МГУ имени М. В. Ломоносова кандидат медицинских наук Александр Калинкин.

По его словам, наиболее частыми ошибками являются дневной сон, приём лекарств без направления специалиста и употребление спиртного. Кроме того, на качество отдыха могут оказывать влияние препараты, которые используются для лечения коронавируса.

Калинкин подчеркнул, что при проблемах с лёгкими не стоит рассчитывать на лекарства, просто помогающие улучшить сон. В этом случае необходимо позаботиться о функции лёгких. Тогда сон восстановится сам.