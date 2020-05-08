Глава Минздрава оценил работу системы ОМС во время пандемии коронавируса

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Инфекция COVID-19 может попасть в организм через волосы, о чём часто забывают люди. Об этом заявил доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн.

По его словам, на волосах коронавирус может держаться до трёх дней, сообщает Пятый канал. Может держаться, конечно, сутки, двое, трое. <...> Поэтому рекомендуют носить головные уборы. На волосах же держится,...