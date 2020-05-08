Глава Минздрава оценил работу системы ОМС во время пандемии коронавируса

Система ОМС в России в период пандемии коронавируса не дала сбоя, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
По его словам, застрахованные россияне имеют возможность бесплатно обратиться к врачам, провести тестирование и получить скорую и стационарную помощь.
Система ОМС не дала сбоя, как это было в некоторых других странах, когда доступность первичной медико-санитарной помощи была затруднена, — отметил он.
Мурашко отметил, что это является достижением социального государства,
Ранее NEWS.ru писал, что Мурашко призвал не ориентироваться на понятие «плато», говоря о распространении коронавируса России. По его словам, тот термин не должен быть сопряжён с улучшением текущей ситуации с заболеваемостью.
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