Здоровье

Глава Минздрава оценил работу системы ОМС во время пандемии коронавируса

13:24, 08 мая 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Система ОМС в России в период пандемии коронавируса не дала сбоя, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

По его словам, застрахованные россияне имеют возможность бесплатно обратиться к врачам, провести тестирование и получить скорую и стационарную помощь.

Система ОМС не дала сбоя, как это было в некоторых других странах, когда доступность первичной медико-санитарной помощи была затруднена, — отметил он.

Мурашко отметил, что это является достижением социального государства, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что Мурашко призвал не ориентироваться на понятие «плато», говоря о распространении коронавируса России. По его словам, тот термин не должен быть сопряжён с улучшением текущей ситуации с заболеваемостью.

Добавьте наши новости в избранные источники

News.ru в соцсетях