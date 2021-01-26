Глава Минздрава назвал сроки действия иммунитета у переболевших COVID-19

https://static.news.ru/photo/7f74ded4-5fc0-11eb-a232-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Иммунитет у людей, переболевших коронавирусом, сохраняется на протяжении более полугода. Об этом рассказал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Мы видим, что пациенты, перенёсшие коронавирусную инфекцию, на протяжении где-то 7-8 месяцев сохраняют стойкий иммунитет, — цитирует его РИА Новости.

Министр добавил, что наблюдения ещё продолжаются. Он также отметил, что специалисты отслеживают генетическое разнообразие коронавируса. Это позволит своевременно выявлять новые варианты инфекции. По словам главы ведомства, ситуация в настоящее время достаточно стабильная.

За минувшие сутки в России выявлено 18,4 тысячи новых случаев заражения. Из больниц выписаны 23,7 тысячи пациентов. Жертвами инфекции стали 564 человека.

Всего с начала пандемии в стране заболели более 3,7 млн человек. Из них свыше 3,1 млн выздоровели и 70,4 тысячи скончались. По уровню заболеваемости в мире РФ занимает четвёртое место после США, Индии и Бразилии.

Ранее NEWS.ru писал, что показатели заболеваемости и смертности от коронавируса могут значительно снизиться до середины весны. Такой прогноз сделал специалист по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян. При этом он отметил, что после заметного снижения числа заражённых может произойти всплеск, обусловленный естественным весенним пиком.