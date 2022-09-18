Гинцбург спрогнозировал возможную летальность при новой волне COVID-19 Гинцбург: летальность от ковида в РФ может вырасти до 200 случаев в сутки

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Александр Гинцбург

В России летальность от коронавируса в ближайшее время может вырасти до 200 случаев в сутки. Об этом заявил в интервью ТАСС директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.. После этого, по словам ученого, ситуация с заболеваемостью выйдет на плато.

По словам Гинцбурга, за последние полтора месяца смертность от COVID-19 в стране выросла в 3,5 раза.

Смертность выросла в 3,5 раза. Она может вырасти до 200 смертей в сутки, потом выйдем на плато, — сказал он.

Ученый добавил, что наравне с ростом смертности может наблюдаться и рост заболевших за сутки. Однако, по словам Гинцбурга, система здравоохранения с этой ситуацией справится.

Ранее Гинцбург предупредил, что в будущем в Южной Африке может появиться новый штамм коронавируса. По его словам, это произойдет, потому что на континенте много людей с иммунодефицитом. Новый штамм окажется более заразным, чем «омикрон», считает ученый.

Между тем Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что с начала пандемии число жертв коронавируса превысило 6,5 млн человек. Количество переболевших при этом перевалило за 608 млн.