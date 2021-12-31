Гинцбург дал совет по питанию в праздники для привившихся от COVID

Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург дал советы по питанию во время новогодних застолий тем, кто незадолго до праздников привился от коронавируса. Специалист порекомендовал употреблять преимущественно белковую пищу для качественной выработки антител, пишет ТАСС.

Белковая диета всегда способствовала хорошему иммунному ответу. В вегетарианской диете белков и аминокислот меньше, а антитела из аминокислот состоят, — пояснил Гинцбург.

Он уточнил, что для качественной выработки антител требуется большое количество соответствующих аминокислот, а также хорошо расщепляемых белков. Среди таковых нежирное мясо, рыба и морепродукты, которые стоит сочетать с умеренным количеством углеводов, чтобы не перегружать организм, однако обеспечить его необходимыми питательными элементами.

Директор центра им. Гамалеи добавил, что белковая диета будет полезна не только вакцинировавшимся, но и другим людям. По его словам, такой тип питания способствует улучшению настроения и тонуса.

Ранее Гинцбург объяснил, можно ли выпить в новогоднюю ночь шампанского тем, кто только сделал прививку. По мнению микробиолога, пара бокалов напитка существенно не скажутся на выработке антител.