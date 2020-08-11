Гастроэнтеролог рассказала, как снизить вред от шашлыка

https://static.news.ru/photo/12df31e6-dbd3-11ea-873a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexsandro Rosa de Mello/pexels.com

Врач-гастроэнтеролог и диетолог Нурия Дианова дала рекомендации по правильному употреблению шашлыка, который может серьёзно навредить здоровью.

По её словам, есть популярное летнее блюду необходимо в умеренных количествах. Так, два шампура уже считаются перееданием, потому что излишек белка не переваривается. Он оказывает негативное влияние на организм и может привести к предраковым состояниям — хроническим запорам и колитам. Также следует дополнять блюда на мангале свежими овощами и зеленью, которые помогают снизить вред канцерогенной корочки.

Дианова отметила, что употреблять говядину, баранину и свинину лучше не позднее обеда. На ужин стоит отдать предпочтение более лёгким блюдам — омлету, яичнице, творогу, салату с несолёным сыром, блюдам из рыбы или морепродуктов.

Если вы в каждый приём пищи включаете какой-то вид белка и какой-то вид клетчатки — овощи, ягоды или фрукты, — то вы балансируете, — пояснила она.

Врач добавила, что на завтрак лучше всего есть кашу с небольшим кусочком сыра и одним фруктом, передаёт телеканал «Звезда».

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