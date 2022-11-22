Гастроэнтеролог назвала отличия симптомов рака и язвы желудка Гастроэнтеролог Елисеева: рак от язвы можно отличить по черному стулу и рвоте с кровью

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Симптомы рака желудка отличаются от симптомов язвы наличием дегтеобразного стула и сильной рвотой с примесью крови, чего при втором заболевании не наблюдается, объяснила NEWS.ru гастроэнтеролог Татьяна Елисеева. Медик уточнила, что тяжелые симптомы развиваются, если язва быстро прогрессирует или в желудке началось кровотечение.

Онкология желудка и язва провоцируется инфекцией Helicobacter pylori, поражающей желудок. Рак проявляет себя, особенно запущенный, дегтеобразным стулом, рвотой с кровью, чего при язве не наблюдается кроме прогрессирующей форме, — отметила Елисеева.

Специалист добавила, что увлечение слишком горячим чаем угрожает развитием рака пищевода. По ее словам, лучше дождаться, пока напиток остынет и не будет обжигать слизистую. Медик добавила, что самым опасным является диапазон температур 60–75 градусов Цельсия. Врач подчеркнула, что в группе риска также любители «кипятка» из числа курильщиков и злоупотребляющих алкоголем.

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