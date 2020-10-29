Эпидемиолог: вакцины от коронавируса не адаптированы для детей

https://static.news.ru/photo/b7057d76-19cb-11eb-86e5-fa163e074e61_660.jpg Фото: SVEN SIMON/Global Look Press

Разрабатываемые в России препараты от коронавирусной инфекции не адаптированы для вакцинирования детей. Об этом заявил член-корреспондент РАН, заместитель директора по научной работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

В России разрабатывается порядка 47 вакцинных препаратов на различных платформах, и три из них находятся уже на разных стадиях испытания. Но, тем не менее, ни один из вакцинных препаратов не адаптирован для детской аудитории, — цитирует Горелова РИА Новости.

Ранее главный врач московской детской городской поликлиники № 110 Эльмира Каширина заявила, что необходимость вакцинации от коронавируса медики смогут установить только после окончания пандемии. Именно тогда станет известно, нужно ли узаконить обязательную вакцинацию для детей.

Специалист подчеркнула, что прививать детей нужно, когда будет доказана безопасность и эффективность вакцины. Её применение должно быть регламентировано рекомендациями Минздрава и Роспотребнадзора.

Как писал NEWS.ru, директор Национального исследовательского центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что исследование вакцины от коронавируса на детях планируется начать в январе-феврале 2021 года. Для этого подготавливается пакет документов для Минздрава, чтобы можно было начать испытания на детях после завершения исследования на взрослых, подчеркнул Гинцбург.