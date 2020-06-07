Врач объяснила, когда выяснится важность вакцинации детей от COVID-19

Необходимость вакцинации от коронавируса эпидемиологи и иммунологи смогут установить только после окончания пандемии COVID-19. Тогда выяснится, надо ли узаконить обязательную вакцинацию детей.
Об этом заявила главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи детскому населению, главный врач детской городской поликлиники № 110 Эльмира Каширина.
По её словам, в первую очередь специалистам предстоит узнать степень эффективности и безопасности нового лекарства,
Применять вакцину, в том числе для вакцинации детей, мы сможем только после того, как будет доказана её безопасность и эффективность. Применение вакцины будет регламентировано рекомендациями Минздрава и Роспотребнадзора, — пояснила врач.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Роспатент буквально завален заявками на лекарства от коронавирусной инфекции. Только за апрель и май ведомство получило более 90 заявок. Установлен приоритетный порядок рассмотрения заявлений, они рассматриваются за два месяца вместо обычных пяти-шести. Для ускорения работы Роспатент привлёк самых сильных специалистов.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен