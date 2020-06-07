Врач объяснила, когда выяснится важность вакцинации детей от COVID-19

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Ранние арбузы могут оказаться опасными для здоровья, так как в них могут в большом количестве содержаться стимуляторы роста и нитраты. В ряде случаев продавцы идут и на более изощрённые ухищрения, предупредил доктор биологических наук Вадим Попович.

По его словам, для ускорения созревания некоторые из них додумались шприцем вводить внутрь мочевину, а иногда и вовсе мочу самого продавца. Арбуз от этого действительно становится красным, однако употреблять в...