Роспатент рассказал о вале заявок на лекарства от коронавируса

https://static.news.ru/photo/06e24f90-a938-11ea-97de-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Роспатент буквально завален заявками на лекарства от коронавирусной инфекции. Только за апрель и май ведомство получило более 90 заявок.

Установлен приоритетный порядок рассмотрения заявлений, они рассматриваются за два месяца вместо обычных пяти-шести. Для ускорения работы Роспатент привлёк самых сильных специалистов, сообщает «Российская газета».

Первый патент на лекарство от COVID-19 должен появиться уже в середине лета. На вакцину один патент получил диагностические тест-системы, должно пройти окончательное испытание и устройство для обеззараживания воздуха.

Полсотни заявок на изобретение терапевтических и профилактических средств борьбы с коронавирусом тоже сейчас изучают специалисты. В самом ведомстве отмечают, что такой вал идей настраивает на очень оптимистический лад.

Ранее NEWS.ru сообщал, что гендиректор биотехнологической компании Biocad Дмитрий Морозов рассказал об особенностях «Левилимаба» — первого российского препарата для лечения осложнений, возникающих у больных COVID-19.