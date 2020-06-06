Создатель препарата от коронавируса рассказал о действии «Левилимаба»

https://static.news.ru/photo/c6e83aa4-a8c3-11ea-8d7f-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Морозов Фото: BIOCAD/facebook.com

Гендиректор биотехнологической компании Biocad Дмитрий Морозов рассказал об особенностях «Левилимаба» — первого российского препарата для лечения осложнений, возникающих у больных COVID-19.

Морозов отметил, что препарат полностью оригинальный — его молекулы синтезировали специалисты Biocad. «Левилимаб» начнут поставлять в пачках по два шприца. В зависимости от ситуации врач сможет одновременно ввести обе дозы, либо поставить два укола с небольшой задержкой. После применения «Левилимаба» пациент должен будет провести десять дней под наблюдением.

В мире есть опыт использования подобного типа препаратов для лечения пациентов с COVID-19, мы его перепозиционировали туда и начали клинические испытания, — отметил Морозов в комментарии РИА Новости.

По словам главы Biocad, создатели планировали вводить препарат пациентам после начала цитокинового шторма, но врачи Центральной клинической больницы Управделами президента разработали свой режим применения во время испытаний. Медики предложили использовать лекарство на опережение.

Как писал NEWS.ru, в начале июня Минздрав зарегистрировал препарат «Левилимаб», который также получил торговое наименование «Илсира». Лекарство рекомендовали использовать при лечении пациентов с тяжёлой формой COVID-19.