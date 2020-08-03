В центре Гамалеи рассказали о сроках испытании вакцины на детях

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Исследования вакцины от коронавирусной инфекции нового типа на детях планируется начать в январе—феврале 2021 года. Об этом заявил директор Национального исследовательского центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Мы сейчас этот пакет документов начали прорабатывать, потому что никогда институт не проводил испытания на детях. <...> Педиатры знают эти особенности, — передаёт РИА Новости слова Гинцбурга.

Он отметил, что в настоящее время совместно с педиатрами пишется пакет документов, которые будут представлены в Минздрав для того, чтобы начать испытания на детях после завершения исследований на взрослых.

Тестирование, отметил он, начнётся зимой, так как третья фаза испытаний на взрослых займёт около пяти месяцев.

Ранее Гинцбург заявил, что вакцина от коронавирусной инфекции нового типа пока не будет доступна для детей, так как сначала она должна пройти полный цикл испытаний на взрослых, писал NEWS.ru.