Эндокринолог перечислила напитки, от которых полнеют

https://static.news.ru/photo/230afb24-d622-11ea-8a59-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lazy Artist Gallery/pexels.com

Некоторые питьевые привычки могут сделать бесполезными любые диеты, предупредила врач-эндокринолог Екатерина Иванникова.

Например, пояснила врач, многие люди привыкли утолять жажду покупными соками, квасом, газировкой, полагая, что напитки никак не могут повлиять на вес. Между тем такие жидкости содержат много сахара и имеют высокий гликемический индекс, а значит, создают серьёзную нагрузку на поджелудочную железу, передаёт «КП».

Если врач не рекомендовал иное, пить следует простую воду, чай и кофе из расчёта 30 мл на один килограмм веса. При этом в чай и кофе не надо добавлять сахар. Иванникова отметила, что большинство людей пьют сладкие чай и кофе, к тому же вприкуску с какими-нибудь кондитерскими изделиями, но если не отказаться от такой модели поведения, можно всю жизнь ходить по врачам-диетологам без особой пользы.

Тем, кто хочет внести разнообразие в свой питьевой рацион, эндокринолог посоветовала добавлять в воду лимон, огурец и мяту.

Как писал NEWS.ru ранее, диетологи рассказали, как употреблять смузи с пользой для здоровья. Эксперты по питанию советуют употреблять овощные и смешанные смузи вместо фруктовых и максимум через 15 минут после приготовления. Кроме того, полезнее готовить смузи в соковыжималках холодного отжима.