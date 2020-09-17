Эксперты по питанию назвали ошибки людей, которые начинают вести ЗОЖ

https://static.news.ru/photo/e2c72e4a-f893-11ea-ab49-fa163e074e61_660.jpg Фото: scottwebb /pixabay.com

Специалисты по питанию и фитнесу рассказали, какие ошибки совершают люди, которые начинают вести здоровый образ жизни.

По словам экспертов, многие люди, которые хотят быть здоровыми, начинают жертвовать сном ради тренировок, что совершенно неправильно с точки зрения ЗОЖ. Люди, которые хотят быть здоровыми, должны прежде всего начать с режима дня и полноценного сна.

Также многим людям кажется, будто они принесут пользу организму, если будут голодать и, что хуже, тренироваться недоедая.

На деле у них не хватает сил для полноценных занятий, а сердечно-сосудистая система работает на износ. Нужно полноценно поесть за два часа до тренировки, или, если это невозможно, за 40 минут до занятия устроить себе перекус медленными углеводами — например, тарелочкой овсянки или гречки, — сообщили на портале «МК-Новосибирск».

Кроме того, специалисты считают, что не стоит слишком часто менять систему питания, нужно остановиться на какой-то одной. Также не стоит зацикливаться на весе и постоянно проверять изменения в нём. Прогресс можно оценивать, взвешиваясь раз в неделю.

Как отмечают эксперты, не стоит употреблять пищевые добавки и БАДы самостоятельно. Лучше по этому вопросу проконсультироваться со специалистом.

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