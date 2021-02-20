Эксперт развеял самый популярный миф о хлебе

Регулярное употребление ржаного хлеба не приводит к ожирению и способствует профилактике ряда заболеваний. Об этом заявила директор НИИ хлебопекарной промышленности Марина Костюченко.
По данным АГН «Москва», Костюченко
Питательность его невысока, в буханке содержится 250–500 килокалорий, — пояснила Костюченко.
При этом в хлебе из ржаной муки содержится пищевых волокон больше, чем в овощах и фруктах. Белки ржи более полноценны по составу аминокислот, а железа в них в три раза больше, чем в говядине.
Постоянное потребление такой продукции способствует сохранению здоровья, профилактике сердечно-сосудистых и других заболеваний, — заверила эксперт.
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