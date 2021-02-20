Эксперт развеял самый популярный миф о хлебе

https://static.news.ru/photo/b1a5a7ca-34d9-11ea-bba2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Evguenii Matveev/Russian Look

Регулярное употребление ржаного хлеба не приводит к ожирению и способствует профилактике ряда заболеваний. Об этом заявила директор НИИ хлебопекарной промышленности Марина Костюченко.

По данным АГН «Москва», Костюченко опровергла расхожее убеждение о том, что хлеб является причиной появления избыточного веса. Эксперт заверила: съедая кусок чёрного или ржаного хлеба на завтрак, человек не наберёт ни килограммов, ни даже граммов.

Питательность его невысока, в буханке содержится 250–500 килокалорий, — пояснила Костюченко.

При этом в хлебе из ржаной муки содержится пищевых волокон больше, чем в овощах и фруктах. Белки ржи более полноценны по составу аминокислот, а железа в них в три раза больше, чем в говядине.

Постоянное потребление такой продукции способствует сохранению здоровья, профилактике сердечно-сосудистых и других заболеваний, — заверила эксперт.

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