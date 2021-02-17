Диетолог рассказал, как выбрать качественные яйца

https://static.news.ru/photo/2ee2c78e-61c7-11eb-9fae-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Цвет желтка и скорлупы яйца не влияет на его качество. Об этом рассказала врач-диетолог, терапевт ФИЦ питания и биотехнологии Тамара Прунцева.

В интервью радио Sputnik Прунцева напомнила , что яйца являются источником большого числа витаминов групп А, Е, В9 и D, а также калия, кальция фосфора, железа, цинка, селена и холина, который нормализует уровень холестерина.

При этом цвет желтка и скорлупы ничего не говорит о пользе и качестве продукта.

Считается, что чем ярче желток, тем полезнее яйцо. На самом деле цвет зависит от состава корма, который употребляла несушка. Основа корма — пшеница и кукуруза, также птицам дают добавки, помогающие лучшей усвояемости питания: каротин и люцерну.

За счёт того, что больше каротиноидов в корме или в добавках, желток приобретает более яркий цвет. Говорить о том, что более яркий желток будет более качественным или полезным, мы не можем, — заявила диетолог.

То же самое касается и цвета скорлупы.

Кроме того, диетолог рассказала, по какому принципу яйца делятся на категории. Всё дело в их массе.

Яйца подразделяются на пять категорий в зависимости от их массы: высший сорт (75 граммов и больше), отборные (от 65 до 74 граммов), первая категория (от 55 до 64), вторая категория (от 45 до 54) и третья категория (от 35 до 44), сообщила Тамара Прунцева.

Она добавила, что в зависимости от качественных характеристик яйца подразделяют на диетические и столовые. Первые нельзя хранить дольше 7 суток. Вторые хранятся от 25 до 90 суток, это зависит от температуры.

Эксперт рекомендовала мыть яйца перед приготовлением, но заранее этого делать не стоит, поскольку вода сокращает срок годности продукта. Она также подчеркнула, что все яйца проходят сертификацию и это исключает в них содержание вредных веществ.

Что касается так называемых органических яиц, то их категорию, по словам Прунцевой, определить сложно, поскольку производители, как правило, не отправляют их на исследования.

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