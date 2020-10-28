Эксперт Минздрава посоветовал не сдавать тесты на COVID-19 без нужды

https://static.news.ru/photo/433cd734-1923-11eb-b9bd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Главный гериатр Минздрава РФ Ольга Ткачёва посоветовала не сдавать слишком часто тесты на коронавирус «ради собственного спокойствия». Анализы нужны, если это целесообразно.

Например, если человек из отпуска вернулся, если он работал всю неделю и общался с людьми, а потом едет в гости к пожилым родственникам. Бесконечно сдавать тесты не особо имеет смысл, — отметила Ткачёва.

В свою очередь врач-терапевт высшей категории Людмила Лапа в беседе с «Москвой 24» заявила , что частая и «бессмысленная» сдача тестов на COVID-19 может привести к перегруженности лабораторий.

Мы должны наоборот их разгружать, чтобы они уделяли всё внимание реальным больным. А у нас здоровые люди из-за страха болезни или чего-то ещё начинают панику сеять — этого делать не надо совершенно точно, — заявила терапевт.

Тест на коронавирусную инфекцию обязателен для людей, вернувшихся из-за границы, и тех, кто контактировал с заражёнными. Мазок из носоглотки берут и в случае, если у человека диагностирована внебольничная пневмония. Также тест может назначить врач при появлении симптомов ОРВИ у пациента. Кроме того, анализ необходимо сдавать перед госпитализацией.

Регулярно ковид-тесты сдают работники ряда организаций. Например, врачи и водители общественного транспорта.

Специалисты считают ПЦР-тест (мазок из носоглотки) самым надёжным методом выявления коронавирусной инфекции. Однако сдавать его лучше на ранних стадиях болезни, потому лучше проверять организм уже на антитела (сдавать кровь), которые формируются на 7–10-й день болезни, писал NEWS.ru.