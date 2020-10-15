Самым надёжным методом выявления COVID-19 оказался ПЦР-тест

https://static.news.ru/photo/5d358922-0ec1-11eb-bd6a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Специалисты считают ПЦР-тест самым надёжным методом выявления коронавирусной инфекции. Об этом заявил эксперт Центра молекулярной диагностики Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

Значительное количество ложноположительных результатов, к сожалению, бывает. Поэтому по-настоящему увидеть можно только прямым методом, а прямой метод — это метод ПЦР, — сказал он в эфире Первого канала.

Экспресс-тесты, по словам Лебедева, не всегда способны обнаружить наличие иммуноглобулина М, сигнализирующего о наличии инфекции.

Метод ПЦР — это полимеразная цепная реакция, которая позволяет выявлять инфекции на ранних стадиях. На наличие того или иного возбудителя в организме может указать буквально одна единица ДНК (дезоксирибонуклеиновая кислота) или РНК (рибонуклеиновая кислота). В случае с возбудителем COVID-19 это РНК.

Ранее NEWS.ru писал, что в России зафиксирована рекордная суточная смертность от COVID-19. Оперштаб сообщил о 286 летальных исходах за последние 24 часа. Продолжает расти и число заболевших. За последние сутки в стране выявлено 13 754 новых случая коронавируса.