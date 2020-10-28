Эксперт: более 80% переболевших COVID нуждаются в реабилитации

https://static.news.ru/photo/185a2952-19c5-11eb-9ae3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Гендиректор Федерального научного центра реабилитации инвалидов им. Альбрехта при Министерстве труда Геннадий Пономаренко заявил, что более 80% переболевших коронавирусной инфекцией нового типа нуждаются в реабилитации.

84% процента, а это порядка нескольких сот тысяч пациентов, которые по международным стандартам нуждаются в реабилитационных мероприятиях, — приводит слова эксперта РИА Новости.

Специалист добавил, что на данный момент учёные и медики обсуждают вопрос о сроках необходимой реабилитации после COVID-19.

Пономаренко подчеркнул, что тяжелобольным пациентам с коронавирусом противопоказана респираторная реабилитация на ранней стадии. Сроки начала восстановительного процесса необходимо определять в каждом отдельно взятом случае, считает он.

Ранее NEWS.ru сообщал, что 29 октября на территории России зафиксирован рекордный суточный прирост случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. За прошедшие 24 часа врачи выявили 17 717 заболевших COVID-19.