Доктор Мясников назвал разрушающие мозг болезни

https://static.news.ru/photo/93e363b4-178f-11eb-995d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Frank Röder/imageBROKER.com/Global Look Press

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал заболевания, которые ведут к нарушению когнитивных функций. По его словам, больше всего разрушает мозг повышенное давление — гипертония.

Повышенное кровяное давление — фактор номер один для развития деменции и у молодых, и у пожилых, — сказал врач в эфире телеканала «Россия 1».

Сахарный диабет оказывает разрушительное действие по тому же принципу, отметил он. Другой причиной нейродегенеративных изменений являются прионные инфекции. Разрушительно влияют на мозг и повторные травмы.

Автомобильные травмы, травмы черепа, посттравматическая энцефалопатия часто приводят к ранней деменции, — добавил Мясников.

Ранее NEWS.ru писал о новом исследовании, которое показало, что постоянный контроль уровня сахара в крови больных диабетом второго типа и страдающих лишним весом улучшает их когнитивные способности наряду с похудением. При этом если человек довёл себя до ожирения, то снижение веса не поможет вернуть интеллект. К такому выводу пришли американские учёные, наблюдавшие за пациентами в течение 8–13 лет.