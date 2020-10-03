Учёные раскрыли связь между снижением веса у диабетиков и улучшением памяти

https://static.news.ru/photo/7193f008-0560-11eb-83bb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Новое исследование показывает, что постоянный контроль уровня сахара в крови больных диабетом второго типа и страдающих лишним весом улучшает их когнитивные способности наряду с похудением. При этом если человек довёл себя до ожирения, то снижение веса не поможет вернуть интеллект. К такому выводу пришли американские учёные, наблюдавшие за пациентами в течение 8–13 лет.

Результаты исследования опубликованы в американском медицинском издании Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, отмечает портал medicalxpress. В нём участвовали 1100 пациентов, которых поделили на две группы. С одними занимались три раза в год, пропагандируя правильную диету, физическую активность, социальные связи. В другой группе усилия были направлены лишь на физическую активность для снижения веса.

Гипотеза о том, что у больных с эффективным контролем за уровнем сахара и при условии его успешной корректировки интеллектуальные способности будут выше, полностью подтвердилась, отмечают в своей работе исследователи. Любопытно, подчёркивают учёные, что в группах, где пациенты занимались только физическими упражнениями и контролем веса, интеллектуальные возможности участников были на более низком уровне.

Каждое регистрируемое понижение уровня сахара было сопряжено с повышением показателей в интеллектуальной сфере. Результаты однозначно были хуже у больных с ожирением, — констатирует руководитель исследования, профессор Университета штата Луизиана Оуэн Кармайкл.

Физические нагрузки помогли пациентам улучшить свои когнитивные способности. Но успех этого зависел от их веса до начала эксперимента. Именно поэтому важно контролировать не только уровень сахара в крови, но и свой вес, напоминает Кармайкл:

Не думайте, что вы можете просто позволить себе довести себя до ожирения, потом сбросить вес, и всё в мозгу станет в порядке. Мозг, возможно, уже прошёл точку невозврата, — предупреждает учёный.

Ранее учёные разработали инъекционный прибор с инсулином, который должен значительно облегчить жизнь больным сахарным диабетом. Дело в том, что в настоящее время пациенты могут позволить себе посещение специалиста для корректировки лечения не чаще чем раз в 3–6 месяцев. За это время физиологическое состояние может измениться. Решать задачу определения уровня сахара в крови исследователи научили искусственный интеллект. Они внедрили его в инъекционный прибор с инсулином, регулируемый дистанционно на беспроводной основе. Новая методика значительно расширит возможности больных наблюдать за своим состоянием на экране смартфона и правильно подбирать дозу инъекции, утверждают авторы, писал NEWS.ru.