Диетолог развенчала знаменитые мифы о похудении

https://static.news.ru/photo/5a87a0c8-7f4d-11eb-8d99-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Диетолог Мария Малышева развенчала самые популярные мифы о похудении. Медик отметила, что голодание, специальные препараты и огромное количество выпиваемой воды только усугубят ситуацию.

Жировые клетки не находятся в кишечнике, следовательно, слабительное никак не поможет решить данную проблему, — предупредила специалист. Что касается мочегонного, то его вообще не стоит применять без назначения врача, так как это чревато сбоем в работе почек и всеми вытекающими из этого последствиями.

Помимо этого, на работе почек может сказаться избыточное количество употребляемой воды. Органы могут перестать справляться с нагрузкой, из-за чего возникают проблемы.

Также Малышева советует отказаться от голодания. Да, это поможет на какое-то время избавиться от лишних килограммов, но это грозит заболеваниями желудка, кишечника, а также разрушением мышечной массы. Кроме того, после пережитого стресса организм начнёт накапливать жир с удвоенной силой, и в итоге можно только ещё больше располнеть.

Диетолог добавила, что не нужно исключать из рациона продукты, содержащие жир. Он необходим для энергии и восстановления тканей. А из-за избытка белка могут появляться прыщи, вздутие живота и преждевременное старение, передаёт URA.ru.

Ранее NEWS.ru писал, что врач-диетолог Алексей Ковальков рассказал, как можно достаточно быстро похудеть без особых усилий. По словам медика, для этого необходимо просто заняться ходьбой. Тем не менее и тут есть свои нюансы. Во время физической активности сердце должно биться с определённой частотой. Именно она и говорит о том, что идёт процесс выброса адреналина, который помогает сжигать жир.