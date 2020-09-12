Диетолог рассказала о полезных рецептах блюд из грибов

https://static.news.ru/photo/8aa5526c-f593-11ea-844b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, как можно использовать грибы при похудении.

По её словам, этот продукт можно употреблять в небольших количествах, так как они низкокалорийные, но плохо усваиваются.

Грибы можно есть часто в виде грибного супчика, допустим, в виде супа-пюре, чтобы всё это хорошо измельчить. И в салатах, супах, подливах можно использовать. Всё зависит от того, как их приготовить и если у человека нет каких-то там сопутствующих заболеваний, — отметила она.

Однако, подчеркнула диетолог, не стоит увлекаться солёными грибами, которые слишком жирные для худеющих. Кроме того, такая закуска вызывает отёки и повышает давление. Поэтому можно позволить себе только «несколько грибков» в качестве деликатеса, передаёт «Говори Москва».

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