Врачи рассказали, какая еда провоцирует онкологию

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Медики перечислили продукты, употребление которых может повлечь за собой развитие злокачественных опухолей.

Первое место занимают обработанные мясные изделия, к которым относятся колбасы, сосиски и копчёное мясо. Такие продукты подвергают химической обработке, продлевающей срок годности и улучшающей вкус. В результате в них образуются канцерогены, повышающие риск развития рака кишечника, простаты и поджелудочной железы.

Второе место занимают так называемые диетические продукты, так как в них вместо сахара нередко добавляют искусственные подсластители. За ними следует рафинированный сахар, который в большом количестве находится в сладостях и газировке. Первым под удар сахара попадает кишечник.

Также следует снизить потребление выпечки и рафинированных масел, которые могут спровоцировать рак груди. Кроме того, врачи предупреждают, что лосось тоже может быть опасен, так как содержит много пестицидов и антибиотиков, передаёт Medikforum.

Ранее NEWS.ru писал, что хирург-онколог Михаил Мяснянкин рассказал, какие родинки должны насторожить человека и стать поводом для обращения к врачу. По его словам, ряд признаков могут свидетельствовать о развитии у пациента онкологии. На них, считает медик, нужно обратить особое внимание.