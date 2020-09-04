Названы главные изменения родинок, которые ведут к онкологии

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Хирург-онколог Михаил Мяснянкин рассказал, какие родинки должны насторожить человека и стать поводом для обращения к врачу. По его словам, ряд признаков могут свидетельствовать о развитии у пациента онкологии. На них, считает медик, нужно обратить особое внимание.

Нужно следить за размерами образований — они не должны быть более пяти миллиметров. Также надо смотреть, изменяется ли окрас родинки. Если родинка была светло-коричневой, а со временем она начинает чернеть, то это обязательный повод для обращения к специалисту, — рассказал он в интервью Пятому каналу.

Не всегда изменения родинок бывают очевидными. Особенно внимательно нужно следить тем, у кого родинки имеются на спине. В силу их расположения, отмечает врач, они чаще всего травмируются. Медик предостерёг от попыток самостоятельно пытаться избавиться от родинки — это чревато крайне опасными последствиями.

Зачастую бывает так, что пациенты пытаются вывести различными препаратами такие висящие образования кожи, как папиллома. Им это не удаётся. Это может быть даже опасней, может простимулировать злокачественный процесс в родинке, потому что она изначально, например, не была папилломой, и мазать её ни в коем случае нельзя, — объяснил Мяснянкин.

Медик также напомнил об опасности чрезмерного загара. По его словам, активная инсоляция может вызвать проблемы у тех, у кого есть генетическая предрасположенность к онкологии.

Те люди, которые любят много загорать, те, у кого есть в анамнезе ожоги, облезание кожи, также те пациенты, у которых есть родственники с раком кожи или меланомой, должны раз в год показываться специалистам, — отметил медик.

Кроме того, обязательно показываться специалисту врач порекомендовал рыжим и светлокожим пациентам, а также тем, кто легко обгорает на солнце. По словам специалиста, у этих людей очень высокий риск возникновения меланомы.

Ранее заместитель главного врача стационара Пироговского центра онкологии Владислав Саржевский сообщил, что в России зафиксировано увеличение случаев заболеваемости меланомой. По его словам, в сегодняшней официальной статистике наблюдается четыре – пять пациентов на 100 тысяч населения.

Как писал NEWS.ru, женщины в России сталкиваются с меланомой чаще мужчин. Разница в уровне заболеваемости между мужчинами и женщинами может быть связана с тем, что вторые чаще подвергают себя процессам, которые могут повлиять на развитие меланомы кожи.