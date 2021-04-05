Диетолог предупредил об опасности хлеба

https://static.news.ru/photo/8fce0ab0-9631-11eb-a429-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Злоупотреблять хлебом в рационе не следует, а при его большом потреблении часть можно заменить крупами и блюдами из них. Такой совет дал диетолог Михаил Гинзбург.

Общеизвестно, например, что свежий хлеб может вызвать обострение у людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

Впрочем, по словам медика, вредность того или иного продукта определяется по большому счёту не составом, а количеством. Если же в питании его немного, то и серьёзных проблем возникнуть не должно. Тем не менее варианты заменить хлеб имеются.

Его можно исключить. Хлеб может быть заменён довольно многими продуктами, — цитирует Гинзбурга сайт телеканала «Звезда».

Диетолог отметил, что полезным является грубый хлеб с пищевыми волокнами. Он достаточно сытный и совсем не калорийный, подчеркнул врач.

Ранее, как писал NEWS.ru, заслуженный врач города Москвы и телеведущий Александр Мясников рассказал, что частое употребление выпечки и макарон в конечном итоге может привести к возникновению онкологических заболеваний.