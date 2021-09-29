Диетолог объяснила, чем картофель может быть полезен для организма

В картофеле содержится много калия, который отвечает за правильную работу мышц, а также нормальное функционирование нервной и сердечно-сосудистой систем человека. Из побегов картофеля даже делают лекарство, что является доказательством его пользы для организма, считает диетолог Марият Мухина. Об этом пишет «Слово и Дело».

Панавир — это противовирусный препарат растительного происхождения, в котором используется гликозид картофеля. Он способствует выработке интерферона — защитного белка. Он в себя абсорбирует практически все вирусы, особенно вирусы группы герпеса, коронавирусы, вирус Эпштейна — Барра, папилломы человека, гриппы, цитомегаловирусы, — объяснила Мухина.

Она также добавила, что сок сырого картофеля может быть очень полезен для двенадцатиперстной кишки, а также в лечении язвенной болезни. Мухина порекомендовала добавить картофель в свой рацион всем, кто не стремится сильно снизить вес, так как он содержит в себе массу полезных элементов.

Если человеку хочется картошки, значит ему не хватает калия. Полностью выбросить картошку из рациона неправильно. Тем не менее каждый день её есть, если у вас лишний вес, тоже не стоит. Самый полезный картофель — это запечённый с кожурой. В этом случае сохраняются все полезные элементы, — подчеркнула диетолог.

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