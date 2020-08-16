Диетолог назвала вбросами выводы учёных о пользе пива для костей

https://static.news.ru/photo/264192fe-e076-11ea-8b43-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Германии учёные пришли к неожиданному выводу о пользе пива для укрепления костей и в лечении остеопороза. Они изучили химический состав различных видов пенного напитка и обнаружили, что ячмень, из которого обчыно делают солод, содержит много коллагена. Однако диетологи считают, что такие выводы исследователей не заслуживают доверия.

Ячмень полезен в виде ячменя, а не в виде пива. Исследование о том, что он помогает против остеопороза, — это вбросы, которые выгодны производителям пива, — приводит Life слова Марият Мухиной, эксперта «Роскачества» и доктора медицинских наук.

Она также подчеркнула, что пивое — это единственный алкогольный напиток, для которого в России не установлено норм по сивушным маслам.

Это самое токсичное соединение на нервной ткани, и там этих масел сивушных огромное количество, в несколько раз больше, чем в вине и в водке, в крепких напитках, — предостерегла диетолог.

Пиво на 90 с лишним процентов состоит из воды, максимально возможная доля коллагена там не превышает 5%, «поэтому считать пиво каким-то источником коллагена — это просто смешно», уверена Мухина. По словам специалиста, в качестве источника коллагена лучше употреблять в пищу холодец, а также мясо, ржаной хлеб, твёрдые сыры и дикий рис.

Ранее NEWS.ru писал, что безалкогольное пиво несёт вред для организма, поскольку имеет высокий гликемический индекс. Злоупотребление пивом может привести к сахарному диабету второго типа, а также спровоцировать появление атеросклеротических бляшек.