Диетолог назвал осенний продукт для похудения

https://static.news.ru/photo/edc8a046-f3e6-11ea-8082-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sebastian Kahnert/ZB/Global Look Press

Доктор медицинских наук, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург заявил, что тем, кто хочет похудеть осенью и в начале зимы, следует есть тыкву. По его словам, данный плод является и вкусным, и низкокалорийным.

Обычно всё вкусное ещё и обладает повышенной калорийностью, содержанием сахаров, жиров, а тыква — приятное исключение, — пояснил диетолог в интервью радио Sputnik.

При этом Гинзбург считает, что не следует сидеть на монодиете, поскольку тыква, как и другие продукты растительного происхождения, содержит органические кислоты. Они раздражают слизистую желудка и повышают аппетит. Необходимо также учесть, что в тыкве нет животного белка.

И главный момент: как только ты эту диету прекратишь, то вес пойдёт вверх, — подчеркнул врач.

Ранее NEWS.ru сообщал, что доктор медицинских наук диетолог Алексей Ковальков заявил: мнение о недопустимости приёмов пищи после 18:00 является ошибочным. По его словам, выбор определённых блюд вечером делает ужин не только безопасным, но и способным избавить человека от лишнего веса. Он отметил, что есть можно тогда, когда человек чувствует голод.