Диетолог рассказал, что можно есть вечером для похудения

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Доктор медицинских наук, диетолог Алексей Ковальков заявил, что мнение о недопустимости приёмов пищи после 18:00 является ошибочным. По его словам, выбор определённых блюд вечером делает ужин не только безопасным, но и способным избавить человека от лишнего веса.

Он отметил, что есть можно тогда, когда человек чувствует голод, передаёт телеканал 360.

Человек начинает худеть после выработки определённых гормонов, самый мощный из которых — соматотропин. Его организм выделяет во время ночного сна. За 50 минут он позволяет избавиться от 150-200 граммов жира.

Инсулин блокирует действие этого вещества. Это значит, что вечером стоит употреблять продукты с пониженным инсулиновым индексом, тогда как до 17:00-18:00 следует, напротив, выбирать еду, к которой этот показатель выше (фрукты, молочные продукты и крупы).

Разваренная каша моментально всасывается в кровь, даёт повышенный сахар в крови и повышенное количество инсулина, который может блокировать соматотропный гормон, — подчеркнул он.

Идеальным ужином станет рыба, белок, мясо и морепродукты. Хорошим вариантом эксперт считает стейк с овощами, так как мясо переваривается семь часов, за которые вырабатывается соматотропин, а значит, сжигается жир.

Ранее, как писал NEWS.ru, британский тренер по фитнесу Аарон Браун назвала идеальный завтрак для похудения. По её словам, именно на утро должна приходиться основная нагрузка по приёму пищи.