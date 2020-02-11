Всемирный день больного человека отмечается 11 февраля. Считается, что болеть в России — опасно. Государственная система здравоохранения построена таком образом, что лёгкое недомогание может обернуться тяжёлой инвалидностью и даже смертью. Получить элементарную медицинскую помощь бывает сложно, не говоря уже о высокотехнологичной. NEWS.ru с помощью экспертов выделил три причины, почему лечиться у врачей-бюджетников — русская рулетка.

Чтобы получить медицинскую помощь, нужно побороть систему

Шокирующая история из сибирского города Иркутска: 65-летняя женщина «сгорела» за 10 дней. Столько времени прошло от появления первых симптомов болезни до дня смерти. По словам её дочери, мать страдала хроническим артритом. Когда случился очередной приступ, «скорая» отказалась приезжать к пожилому человеку: при болях экстренная медицинская помощь не предусмотрена. Даже при таких сильных, от которых женщина теряла создание и не могла самостоятельно передвигаться. В местную больницу её тоже не приняли с формулировкой: «Нет показаний для хирургического вмешательства и экстренной госпитализации». Человек мучился дома несколько дней. Когда же её доставили в то же медицинское учреждение на карете скорой помощи, врачи сообщили родственникам, что она умирает. Как позже сказали медики, официальной причиной гибели стал инсульт. В приватной беседе с родственниками заведующий отделением пояснил, что организм женщины устал бороться с болями, которые она испытывала.

Действительно, даже в тяжёлом состоянии попасть на больничную койку бывает непросто. У медиков есть негласные распоряжения, каких больных не нужно госпитализировать. Например, тех, у кого нет высокой температуры, но есть жалобы, характерные для воспаления лёгких. У пожилых людей при соответствующем диагнозе температура тела не повышается. Поэтому они часто оказываются сначала в реанимации, а потом — в могиле. В России нет единого стандарта показаний для госпитализации. Врач сам решает — класть конкретного человека в больницу или нет. Чтобы не загружать медучреждение и не портить статистику, многие выбирают второй вариант. Павел Воробьев председатель правления Московского городского научного общества терапевтов и профессор председатель правления Московского городского научного общества терапевтов и профессор

Из-за низкой квалификации врачи не могут поставить нужный диагноз

Житель подмосковной Балашихи 35-летний Николай однажды почувствовал себя плохо, у него начался несильный кашель. Мужчина пошёл в аптеку и купил соответствующие симптомам препараты. Прошло две недели, но его состояние только усугубилось: появились хрипы, стала обильно отделяться мокрота. Николай просыпался среди ночи от удушающего кашля. Обследование в местной поликлинике показало хронический бронхит. Врач назначила лечение спреем и ещё несколькими лекарствами, оформила больничный лист. Он пропил все полагающиеся таблетки, но облегчение так и не пришло.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Больной почти перестал спать по ночам: кашель будил его каждый час. Новый поход в поликлинику добавил к схеме лечения антибиотики — доктор предположила, что в организме пациента имеется некий «инфекционный» агент. Прошло ещё две недели, но улучшения по-прежнему не наступали. Мужчина записался в частную клинику, где медик предположила у него заболевание астмой. Последующие анализы подтвердили диагноз. Мужчине назначили гормональные препараты и сеансы ингаляций. Состояние удалось стабилизировать, и Николай задышал нормально.

За последние 20 лет квалификация среднего врача в России упала катастрофически. Около 80% диагнозов, которые поступают ко мне, являются неверными, неточными, а назначенное лечение — некорректным. Качество образования в медицинских вузах серьёзно снизилось. Причин масса. Например, сокращённое время учёбы в интернатуре и ординатуре. Чтобы студент стал врачом, необходимо пять лет, а не два года, как сейчас. Ведь сегодня студент-медик учится на манекенах, его задача — сдать некие экзамены на них. Выбито из жизни уже несколько поколений — они никогда не станут нормальными докторами. А это, между прочим, десятки тысяч молодых людей, которых лишили будущего. Также квалификация профессорско-преподавательского состава оставляет желать лучшего. «Масла в огонь» подливает коррупция в медицинских вузах. За деньги можно купить не только экзамены с отличием, но и диплом. Павел Воробьев председатель правления Московского городского научного общества терапевтов и профессор председатель правления Московского городского научного общества терапевтов и профессор

Чтобы получить необходимые лекарства, нужно пройти семь кругов ада

Никон родился 28 июля 2007 года, почти на месяц раньше срока — с заворотом кишок, гноем в брюшной полости и забитыми мокротой лёгкими. Врачи сразу заподозрили у него муковисцидоз. Это системное наследственное заболевание, обусловленное мутацией гена и характеризующееся поражением желёз внешней секреции. Врачи объяснили перепуганной маме: если принимать правильные препараты и избавляться от мокроты в лёгких, то ребёнок будет жить долго. Среди нужных лекарств — специальный антибиотик, ни одно другое средство не смогло бы подавить постоянный рост патогенных бактерий в лёгких мальчика.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

До конца 2019 года женщина регулярно получала препарат и давала его сыну. Однако в начале зимы он пропал из аптек, и его стало невозможно даже купить за деньги. Существующие аналоги средства вызывали серьёзные побочные эффекты и почти не помогали.

В России продаётся множество незаменимых импортных лекарственных препаратов. Отечественных аналогов им нет. Они подлежат обязательной процедуре перерегистрации раз в несколько лет. Она занимает очень долгое время. Лекарство с прилавков пропадает. Одна лицензия кончилась, а новая — пока не появилась. Минздрав не может ответить на вопрос, как сделать так, чтобы лицензирование этих препаратов не проходило в ущерб больному. Наталья Матвеева председатель правления организации помощи больным муковисцидозом «Маленький мук» и вице-президент Всероссийской ассоциации для больных муковисцидозом председатель правления организации помощи больным муковисцидозом «Маленький мук» и вице-президент Всероссийской ассоциации для больных муковисцидозом

По итогам заседания президиума Совета при президенте России по стратегическому развитию и национальным проектам 24 декабря 2018 года был утверждён паспорт национального проекта «Здравоохранение». В нём прописаны цели и задачи по развитию отрасли до 2024-го. В документе есть восемь федеральных проектов, в том числе «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям».

Однако, как полагает президент «Лиги защитников пациентов» Александр Саверский, амбициозные задачи нацпроекта вряд ли окажут какую-то реальную помощь государственному здравоохранению.